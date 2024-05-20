Секретар РНБО: Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами

Олександр Литвиненко зазначив, що саме з цією ціллю була підготовлена і просувається формула миру Зеленського

Олександр Литвиненко (Фото: РНБО)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами. Про це він повідомив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

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За його словами, саме з цією ціллю була підготовлена і просувається формула миру президента Володимира Зеленського. Секретар РНБО висловив сподівання, що вона буде підтримана учасниками саміту миру, який відбудеться у Швейцарії у червні.

"Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", – наголосив Литвиненко.

Серед іншого він заявив, що Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток країни. Тому тут, як зазначив секретар РНБО, важливі безпекові гарантії.

"Безпекові угоди, що реалізують тогорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Фінляндії Александра Стубба й усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство в НАТО", – сказав він.

Литвиненко наголосив, що саме тому Україна сподівається отримати запрошення стати членом Альянсу вже на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Він констатував, що "вступ не відбудеться завтра", але вже запрошення "охолодить багато гарячих голів у РФ".

"Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", – резюмував секретар РНБО.

2 травня представник ГУР Скібіцький заявив, що навіть якби Україна змогла відкинути російські сили назад до кордонів, це не припинило б війну. Такі війни можуть закінчитися лише переговорами, і поки що обидві сторони борються за "найвигіднішу позицію". Але змістовні переговори, за його словами, можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.

4 травня речник президента Никифоров заявив, що країни, які візьмуть участь у саміті миру, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

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