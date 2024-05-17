Зеленський вважає, що Україна зробила все можливе для вступу в ЄС і НАТО: Лишилася політика
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зі свого боку зробила "все можливе на сьогодні" для вступу до Європейського Союзу й НАТО – залишилася "тільки політика". Про це він заявив під час спілкування з медіа, передає журналіст LIGA.net.
"Я думаю, що ми зі свого боку зробили все можливе на сьогодні. Залишилася тільки політика", – заявив президент.
Зеленський заявив, що Україна "зробила все" з інструментальної й операційної точки зору, аби у червні Євросоюз відкрив перемовини про вступ.
Президент вважає, що в України "все вийде" на цих перемовинах з ЄС.
"Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", – підсумував він.
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- Також Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.
- За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.
- Голова держави не вважає, що повинні бути заборони на застосування західної зброї по території Росії.
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