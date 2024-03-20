Вступ України до ЄС. Шмигаль: Переговори мають розпочатися до кінця червня

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня цього року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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"Ми говоримо, що це має відбутися до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з лідерами європейських інституцій", – зазначив він.

Шмигаль зауважив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Прем'єр акцентував, що Україна, зі свого боку, зробила все, щоб процес переговорів почався не пізніше червня.

"Очікуємо на рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього", – додав він.