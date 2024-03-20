Вступ України до ЄС. Шмигаль: Переговори мають розпочатися до кінця червня
Переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня цього року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
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"Ми говоримо, що це має відбутися до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з лідерами європейських інституцій", – зазначив він.
Шмигаль зауважив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Прем'єр акцентував, що Україна, зі свого боку, зробила все, щоб процес переговорів почався не пізніше червня.
"Очікуємо на рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього", – додав він.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. 14 грудня 2023 року ЄС ухвалив рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- 26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
- 21 лютого Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.
- 4 березня Денис Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років.