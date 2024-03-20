Вступление Украины в ЕС. Шмыгаль: Переговоры должны начаться до конца июня
Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня этого года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
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"Мы говорим, что это должно произойти до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами ЕС, с лидерами европейских институтов", – отметил он.
Шмыгаль отметил, что сейчас Бельгия председательствует в Совете ЕС, поэтому эта тема обсуждалась с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Премьер акцентировал, что Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы процесс переговоров начался не позднее июня.
"Ожидаем решения от партнеров. Имеем положительный оптимизм относительно этого", – добавил он.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- 26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
- 21 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.
- 4 марта Денис Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.