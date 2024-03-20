Вступление Украины в ЕС. Шмыгаль: Переговоры должны начаться до конца июня

4 марта Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня этого года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

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"Мы говорим, что это должно произойти до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами ЕС, с лидерами европейских институтов", – отметил он.

Шмыгаль отметил, что сейчас Бельгия председательствует в Совете ЕС, поэтому эта тема обсуждалась с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Премьер акцентировал, что Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы процесс переговоров начался не позднее июня.

"Ожидаем решения от партнеров. Имеем положительный оптимизм относительно этого", – добавил он.