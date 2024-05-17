Зеленский считает, что Украина сделала все возможное для вступления в ЕС и НАТО
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина со своей стороны сделала "все возможное на сегодняшний день" для вступления в Европейский Союз и НАТО – осталась "только политика". Об этом во время общения с медиа заявил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.
"Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодняшний день. Осталась только политика", – заявил президент.
Зеленский заявил, что Украина "сделала все" с инструментальной и операционной точки зрения, чтобы в июне Евросоюз открыл переговоры о вступлении.
Президент считает, что у Украины "все выйдет" на этих переговорах с ЕС.
"Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали", – подытожил он.
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- Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они находятся.
- По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.
- Глава государства не считает, что должны быть запреты на применение западного оружия по территории России.
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