Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ БОГДАНА. На должность главы ОПУ назначен бывший помощник президента Андрей Ермак. Ранее он проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке и возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными (подробнее).

2. АХМЕТОВ ПРИЕЗЖАЛ В НАБУ. Журналисты сфотографировали олигарха на выходе из здания. У Ахметова заявили, что он посетил НАБУ в качестве свидетеля, но не уточнили по какому делу. Источники экс-нардепа Лещенко сообщают, что "это не Роттердам+". В НАБУ не комментируют эту информацию (подробнее).

3. ЕС ОТМЕНИТ САНКЦИИ ПРОТИВ АЗАРОВА И СТАВИЦКОГО. На этом якобы сошлись в руководстве ЕС, заявляет журналист Рикард Йозвяк. Александр Янукович, сын Виктора Януковича, останется подсанкционным еще полгода. Девятеро других бывших чиновников, включая беглого экс-президента, будут под санкциями еще около года (подробнее).

4. КОЗАК БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОЛИТИКУ КРЕМЛЯ ПО УКРАИНЕ. Точная формулировка его функционала пока не формализована. Но в Кремле ответили положительно на вопрос о том, можно ли назвать Козака главным сотрудником АП РФ, занимающегося политикой по Украине (подробнее).

5. ВИТРЕНКО ГРОЗИТ СУДОМ КОБОЛЕВУ ИЗ-ЗА ПРЕМИИ. Он заявляет, что ему не выплатили премию за победу над Газпромом в Стокгольме. Он говорит, что Нафтогаз и Кабмин не могут пересмотреть размер премии и предложил, чтобы долг Газпрома государство распределило между всеми украинцами. Ранее Кабмин попросил Нафтогаз приостановить выплаты премий (подробнее).

6. С 1 МАРТА СТАРТУЕТ МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ. По словам Зеленского, в 2020 году хотят обновить 4000 км дорог госзначения. Бюджет - более 85 млрд грн. Часть средств возьмут из денег, которые Нафтогаз получил от Газпрома. Строительство дорог поможет создать около 12 000 рабочих мест, считает президент (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕФОРМЕ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖНИ. Закон вводит формат единых юридических лиц для ГНС и Гостаможслужбы и возможность автоматизации таможенного оформления. Вводится регулярная публикация данных о таможенной стоимости товаров. Он регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле (подробнее).

8. НКРСИ ОБЯЗАЛ ПРОВАЙДЕРОВ ЗАКРЫТЬ ДОСТУП К КАЗИНО И БУКМЕКЕРАМ. Решение регулятора - это ответ на постановление Печерского райсуда Киева по делу, по которому провайдеров обязали закрыть доступ к сайтам Favbet и Favorit. Решение коснулось всех интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов (подробнее).

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