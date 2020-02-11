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Азарова и Ставицкого уберут из санкционного списка ЕС - журналист

Азарова и Ставицкого уберут из санкционного списка ЕС - журналист - Фото
Николай Азаров (фото - LIGA.net)
11.02.2020, 10:55

Подтверждение, что чиновников времен Януковича вычеркнут из санкционного списка ЕС, появится на следующей неделе, говорит инсайдер Рикард Йозвяк

Евросоюз отменит санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. На этом якобы сошлись в руководстве ЕС, пишет в Twitter брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк, чьи сообщения о санкциях, как правило, на несколько дней опережают официальные.

А вот Александр Янукович, сын Виктора Януковича, по данным журналиста, останется подсанкционным еще как минимум полгода.

Читайте мнение: 13 лет несвободы: есть ли шанс у Януковича вернуться в Украину

Еще девятеро других бывших чиновников Украины, включая беглого экс-президента, будут под санкциями еще по меньшей мере год, пишет Йозвяк.

  • 6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека.
  • ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина - в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.
  • 4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Клюева.
  • В августе 2019-го суд в Киеве арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьера.
Азаров находится в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд грн.
После бегства Януковича Ставицкий якобы выехал в Италию. Весной 2018-го его объявили в розыскинкриминируют растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. При обысках в 2014-м в частном помещении Ставицкого изъято 42 кг золота, $4,8 млн наличными, а также "камни, похожие на бриллианты".

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