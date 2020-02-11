Азарова и Ставицкого уберут из санкционного списка ЕС - журналист

Николай Азаров (фото - LIGA.net)

Евросоюз отменит санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. На этом якобы сошлись в руководстве ЕС, пишет в Twitter брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк, чьи сообщения о санкциях, как правило, на несколько дней опережают официальные.

А вот Александр Янукович, сын Виктора Януковича, по данным журналиста, останется подсанкционным еще как минимум полгода.

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Еще девятеро других бывших чиновников Украины, включая беглого экс-президента, будут под санкциями еще по меньшей мере год, пишет Йозвяк.

6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека.

ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина - в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.

4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Клюева.

из списка экс-замглавы АП Клюева. В августе 2019-го суд в Киеве арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьера.

Азаров находится в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд грн.

После бегства Януковича Ставицкий якобы выехал в Италию. Весной 2018-го его объявили в розыск: в частном помещении Ставицкого изъято 42 кг золота , $4,8 млн наличными, а также "камни, похожие на бриллианты". инкриминируют растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. При обысках в 2014-м

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