Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

1. "БЕНЕФИЦИАР СХЕМЫ – МЕДВЕДЧУК". В ДЕЛЕ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА ПОЯВИЛСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ. Бывшему замдиректора ГП "УкрГИАП" вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением (подробнее).

2. COCA-COLA ИСЧЕЗЛА С ПОЛОК АТБ: ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО. В Кока-Кола Бевериджес Украина заявили, что "любые неудобства при поиске их продукции в магазине связаны исключительно с решением руководства торговой точки" (подробнее).

3. КОЗАК КУПИЛ КАНАЛЫ 112 И NEWSONE ЗА 103 МЛН ГРН – ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. Общая стоимость прав собственности на два телеканала составила 114 млн грн, но по факту депутат заплатил за них меньше, чем указал в декларации (подробнее).

4. КЕРНЕЛ ВЕРЕВСКОГО ПОКУПАЕТ 13 АГРОКОМПАНИЙ ХОМУТЫННИКА. Агрохолдинг Кернел подал заявку в Антимонопольный комитет на приобретение агрохолдинга КаскадАгро и еще 12 агрокомпаний у своего миноритария (подробнее).

5. ЗАКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА НЕ СВЯЗАНО С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ В США БАЙДЕНА – КУЛЕБА. Глава украинского МИД назвал версию о "влиянии Байдена" красивой, но подчеркнул, что решение было не импульсным и не сиюминутным (подробнее).

6. ГЕТМАНЦЕВ РАССКАЗАЛ КАК УКРАИНА БУДЕТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ GOOGLE, FACEBOOK И NETFLIX. По его словам, Украина не будет вводить дополнительный налог для крупных техногигантов, которые не являются резидентами (подробнее).

7. УКРАИНА СМОЖЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЕС, ЕСЛИ ВЫПОЛНИТ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ – ДОКЛАД ЕВРОПАРЛАМЕНТА. Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, если Киев сможет выполнить все копенгагенские критерии (подробнее).

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