UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

11.02.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля - Фото

1. "БЕНЕФИЦИАР СХЕМЫ – МЕДВЕДЧУК". В ДЕЛЕ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА ПОЯВИЛСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ. Бывшему замдиректора ГП "УкрГИАП" вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением (подробнее).

2. COCA-COLA ИСЧЕЗЛА С ПОЛОК АТБ: ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО. В Кока-Кола Бевериджес Украина заявили, что "любые неудобства при поиске их продукции в магазине связаны исключительно с решением руководства торговой точки" (подробнее).

3. КОЗАК КУПИЛ КАНАЛЫ 112 И NEWSONE ЗА 103 МЛН ГРН – ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. Общая стоимость прав собственности на два телеканала составила 114 млн грн, но по факту депутат заплатил за них меньше, чем указал в декларации (подробнее).

4. КЕРНЕЛ ВЕРЕВСКОГО ПОКУПАЕТ 13 АГРОКОМПАНИЙ ХОМУТЫННИКА. Агрохолдинг Кернел подал заявку в Антимонопольный комитет на приобретение агрохолдинга КаскадАгро и еще 12 агрокомпаний у своего миноритария (подробнее).

5. ЗАКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА НЕ СВЯЗАНО С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ В США БАЙДЕНА – КУЛЕБА. Глава украинского МИД назвал версию о "влиянии Байдена" красивой, но подчеркнул, что решение было не импульсным и не сиюминутным (подробнее).

6. ГЕТМАНЦЕВ РАССКАЗАЛ КАК УКРАИНА БУДЕТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ GOOGLE, FACEBOOK И NETFLIX.  По его словам, Украина не будет вводить дополнительный налог для крупных техногигантов, которые не являются резидентами (подробнее).

7. УКРАИНА СМОЖЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЕС, ЕСЛИ ВЫПОЛНИТ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ – ДОКЛАД ЕВРОПАРЛАМЕНТА. Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, если Киев сможет выполнить все копенгагенские критерии (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Постоянный контроль и будки для тестов. Как Южная Корея живет в пандемию. Опыт врача

Цена Вовка. Почему Зеленский не продолжает реформу судов, даже в обмен на миллиарды МВФ

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 