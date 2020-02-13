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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля - Фото
13.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В 2019 ГОДУ БАНКИ ЗАРАБОТАЛИ 60 МЛРД ГРН. Это втрое больше, чем годом ранее. НБУ считает основными факторами "сверхприбыли": высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы. НБУ отмечает, что замедление инфляции снизит ставки и процентную маржу банков, а значит и их прибыль (подробнее).

2. НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА И ДОНБАССА МОГУТ ПОСЧИТАТЬ СО СПУТНИКА. Эту идею высказал Дубилет, не сумев назвать точность такого способа. Он уже встречался с представителями ООН, которые будут помогать с проектом. Похожий проект проводили в Афганистане в 2018 году (подробнее).

3. ВНУК НАЗАРБАЕВА ПРОСИТ УБЕЖИЩА В БРИТАНИИ. Айсултан обвиняет власти своей страны в совместной с РФ коррупции на "миллиарды долларов". По его словам, из-за его позиции семья оказывает на него давление. Он обещает рассказать подробности в интервью Times (подробнее).

4. КИЕВСТАР СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА. За ним следует Lifecell, а на третьем месте - Vodafon. В исследовании учитывались скорости передачи-получения данных, стабильность работы интернета, загрузка веб-страниц, качество видео стриминга. Речь идет только о данных с устройств, совместимых с 4G (подробнее).

5. КОЛОМОЙСКИЙ ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВОн вместе с другим олигархом Боголюбовым числятся владельцами ООО Таргет-М и ООО Рокит-М, зарегистрированных 29 января. Первая зарегистрирована по адресу НПК-Галичина Коломойского, а вторая - по адресу завода Нефтехимик Прикарпатья (подробнее).

6. ДЕПУТАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОПНУВШИХ БАНКОВОни обратились к КСУ с просьбой признать незаконным запрет судебной приостановки решений Фонда гарантирования и НБУ. Если КСУ поддержит нардепов, суды смогут арестовывать имущество лопнувших банков и Фонда (подробнее).

7. СЛУГА НАРОДА ПРОТИВ ОСОБОГО СТАТУСА ОРДЛО В КОНСТИТУЦИИ. Такой же позиции, по словам Корниенко, придерживается и Зеленский. Говоря о разработке нового законопроекта об ОРДЛО, Корниенко заявил, что партия ждет "внешнеполитического сигнала от президента" (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня: 

Денег МВФ не будет из-за Привата и земли. Сможет ли Украина расплатиться с долгами? Разбор

Взаперти. Как живет лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине из-за коронавируса

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