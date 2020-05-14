Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 мая

1. КАБМИН РАЗРЕШИЛ ОТКРЫТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ. Вопрос открытия непродовольственных рынков обсуждали сегодня в Офисе президента (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЗДОРОВЕЛО ЗА СУТКИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ЗАБОЛЕЛО. За 13 мая от коронавируса выздоровели 427 пациентов, выявлено 422 новых случая (подробнее).

3. ПОЛИЦИЯ О ПРОДАЖЕ ДАННЫХ: ДІЯ НИ ПРИ ЧЕМ, ЧАСТЬ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ РЕЕСТРОВ. В процессе расследования кибератаки на государственный сервис Дія не были зафиксированы (подробнее).

4. ТРАНСПОРТ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ИЗ КАРАНТИНА ПОЭТАПНО. Министерство инфраструктуры и Министерства здравоохранения к концу недели согласуют этапы запуска общественного транспорта (подробнее).

5. ЭКС-ГЛАВУ УКРБУДА ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Высший антикоррупционный суд отправил экс-главу Укрбуда и бывшего депутата Максима Микитася под круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев (подробнее).

6. IKEA ЗАПУСКАЕТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В УКРАИНЕ. Товары будут доставлять в пункты самовывоза в Киеве или по адресу покупателя (подробнее).

7. ООН ПРЕДУПРЕДИЛА О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ С ПСИХИКОЙ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ. В ООН считают, что изоляция, страх, неопределенность и экономические потрясения вызывают или могут вызвать психический стресс (подробнее).

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