Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 мая

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 мая - Фото
14.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КАБМИН РАЗРЕШИЛ ОТКРЫТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ. Вопрос открытия непродовольственных рынков обсуждали сегодня в Офисе президента (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЗДОРОВЕЛО ЗА СУТКИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ЗАБОЛЕЛО. За 13 мая от коронавируса выздоровели 427 пациентов, выявлено 422 новых случая (подробнее).

3. ПОЛИЦИЯ О ПРОДАЖЕ ДАННЫХ: ДІЯ НИ ПРИ ЧЕМ, ЧАСТЬ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ РЕЕСТРОВ. В процессе расследования кибератаки на государственный сервис Дія не были зафиксированы (подробнее).

4. ТРАНСПОРТ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ИЗ КАРАНТИНА ПОЭТАПНО. Министерство инфраструктуры и Министерства здравоохранения к концу недели согласуют этапы запуска общественного транспорта (подробнее).

5. ЭКС-ГЛАВУ УКРБУДА ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Высший антикоррупционный суд отправил экс-главу Укрбуда и бывшего депутата Максима Микитася под круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев (подробнее).

6. IKEA ЗАПУСКАЕТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В УКРАИНЕ. Товары будут доставлять в пункты самовывоза в Киеве или по адресу покупателя (подробнее).

7. ООН ПРЕДУПРЕДИЛА О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ С ПСИХИКОЙ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ. В ООН считают, что изоляция, страх, неопределенность и экономические потрясения вызывают или могут вызвать психический стресс (подробнее).

Читайте также: "Господин Степанов, вы не на 1+1". Как глава МОЗ убеждал депутатов медреформу свернуть

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 