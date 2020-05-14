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Коронавирус. В Украине впервые выздоровело за сутки больше людей, чем заболело

Коронавирус. В Украине впервые выздоровело за сутки больше людей, чем заболело - Фото
Иллюстративное фото: Szilard Koszticsak/EPA
14.05.2020, 09:22

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 422 новых случая COVID-19, 427 пациентов выздоровели

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 427 пациентов, выявлено 422 новых случая - впервые суточное число выздоровевших превысило число заболевших. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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На 09:00 14 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли, 4 143 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 422 новых случаев заболевания (сутками ранее - 402), 17 человек умерли (сутками ранее - 14), выздоровело 427 пациентов (сутками ранее - 343).

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медика. Госпитализация потребовалась для 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. К аппарату ИВЛ было подключено 222 человека, в том числе один ребенок и 19 медиков.

  • 12 мая премьер Шмыгаль заявил, что когда число выздоровевших превысит число заболевших, это будет переломным этапом в борьбе с коронавирусом.
  • В Минздраве заявили, общественный транспорт и внутреннее авиасообщения будут запущены одновременно.

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Денис Юдин
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