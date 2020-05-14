Транспорт и внутреннее авиасообщение запустят одновременно - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. Об этом в эфире заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Українське радіо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о возобновлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные", - отметил Ляшко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина, ориентировочно в начале июня в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в областях будет взята под контроль.

Он объяснил, что нельзя говорить, например, о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидситуации.

Читайте также: Мэрии Днепра и Харькова требуют от Кабмина запустить общественный транспорт

Главный санврач уточнил, что области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. "Также рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил он.

Читайте также: Ляшко: В Киеве, Харькове и Днепре метро, возможно, откроется неодновременно