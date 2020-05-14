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Транспорт и внутреннее авиасообщение запустят одновременно - Минздрав

Транспорт и внутреннее авиасообщение запустят одновременно - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.05.2020, 07:57

По словам главного санврача Виктора Ляшко, открытие межобластого транспортного сообщения будет по правилам адаптивного карантина

В Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. Об этом в эфире заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Українське радіо.

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"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о возобновлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные", - отметил Ляшко.

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По его словам, открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина, ориентировочно в начале июня в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в областях будет взята под контроль.

Он объяснил, что нельзя говорить, например, о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидситуации.

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Главный санврач уточнил, что области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. "Также рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил он.

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая. В Киеве общественный транспорт работает с ограничениями, допускают в него по спецбилетам. Столица второй день подряд скована пробками после ослабления карантина.
  • 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.
  • 13 мая мэр Киева Виталий Кличко на брифинге также сказал, что обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая.

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Арина Толина
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