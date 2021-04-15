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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 апреля

15.04.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 апреля - Фото

1. НОВЫЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ РОССИИ: ОБЛИГАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, КОМПАНИИ, СЕТЬ "ПОВАРА ПУТИНА". Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России: подробный список лиц и компаний. (подробнее)

2. ЕС ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. В Евросоюзе начали обсуждать возможность запрета на применение ИИ в массовом наблюдении и социальных кредитных рейтингах. (подробнее)

3. МИД ТУРЦИИ: МЫ ПРЯМО ГОВОРИМ РОССИИ, ЧТО МЫ ДУМАЕМ. НАША ПОЗИЦИЯ ПО КРЫМУ ИЗВЕСТНА. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, а "ее политика по Крыму известна" Кремлю. (подробнее)

4. НБУ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ. ЦЕНЫ БУДУТ РАСТИ БЫСТРЕЕ, А РОСТ ВВП – ЗАМЕДЛИТСЯ. Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5%, а также ухудшил прогнозы по инфляции и экономическому росту на конец текущего года. (подробнее)

5. ОАСК ЗАПРЕТИЛ КАБМИНУ УВОЛЬНЯТЬ ГЕНДИРЕКТОРА УКРГИДРОЭНЕРГО. Окружной админсуд Киева запретил правительству и набсовету Укргидроэнерго увольнять Игоря Сироту с должности генерального директора компании. (подробнее)

6. ДОЛЕТАЛИСЬ В КРЫМ. УКРАИНА АРЕСТОВАЛА ПАРТИЮ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ. Прокуратура АР Крым арестовала 12 самолетов российской авиакомпании – они летали в оккупированный Россией Симферополь. (подробнее)

7. ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ: КАБМИН ИЗМЕНИЛ ПОДХОДЫ К АДРЕСНОСТИ. Путем изменений правительство хочет увеличить эффективность и рациональность использования бюджетных средств. (подробнее)

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