Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 октября

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1. СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА НА ДОНБАССЕ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВТОРОЙ ВОПРОС НА 25 ОКТЯБРЯ. Второй вопрос, который зададут украинцам в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского, будет о создании свободной экономической зоне на Донбассе (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ПРОДАЛИ ПЕРВЫЙ СПИРТЗАВОД. КТО КУПИЛ И ЗА СКОЛЬКО. Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" продан на аукционе за 55,083 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед" (подробнее).

3. ГЛАВА КОНТРРАЗВЕДКИ БРИТАНИИ МИ-5: САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ – ЭТО РФ, ЗАВТРА – КИТАЙ. Глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что разведка России причиняет больше всего проблем Великобритании на сегодня, однако в ближайшее десятилетие самые большие проблемы для Британии будет представлять Китай (подробнее).

4. ТИГИПКО РАССКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ С ПРОМИНВЕСТБАНКОМ ПОСЛЕ ПОКУПКИ. После покупки Проминвестбанка большинство его рабочих активов будет переведено в ТАСкомбанк, сообщил Сергей Тигипко во время Ukrainian Banking Forum (подробнее).

5. WIZZ AIR ОТМЕНИЛ БОЛЕЕ 20 НОЯБРЬСКИХ РЕЙСОВ ИЗ УКРАИНЫ. Авиакомпания Wizz Air изменила расписание перелетов на зимний период из Украины и убрала 24 рейса из ноябрьского расписания (подробнее).

6. ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ ЗА ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО. Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление оппозиционного политика Алексея Навального (подробнее).

7. "ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕДАЛ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРОМАДАМ 2 МЛН ГА ЗЕМЛИ. Президент Владимир Зеленский подписал указ №449/2020 "Об ускорении реформ в сфере земельных отношений", который предусматривает передачу земель сельскохозяйственного значения с государственной в коммунальную собственность (подробнее).

8. КОРОНАВИРУС. ХАРЬКОВ ВНЕСЛИ В КРАСНУЮ ЗОНУ – ГЛАВА ОГА. В связи ростом инфицированных COVID-19 в красную карантинную зону внесли Харьков (подробнее).

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Арина Толина

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