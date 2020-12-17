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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 декабря

17.12.2020, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 декабря - Фото

1. УМЕР МЭР ХАРЬКОВА ГЕННАДИЙ КЕРНЕС: ОРГАНИЗМ НЕ СПРАВИЛСЯ ПОСЛЕ COVID-19. О смерти Кернеса сообщил его друг и соратник бизнесмен Павел Фукс – по его словам, коронавирусная болезнь дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов мэра. В Харькове объявили трехдневный траур (подробнее).

2. "ПОДЕЛИЛИ РЫНОК РЕКЛАМЫ" В США ОБВИНИЛИ GOOGLE И FACEBOOK В СГОВОРЕ. Генпрокурор Техаса от имени десяти американских штатов подал иск к Google, обвинив компанию в нарушениях законов о защите прав потребителей (подробнее).

3. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ И ШТРАФАХ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Парламент утвердил закон, по нормам которого бизнес будут штрафовать за отсутствии масок у их клиентов (подробнее).

4. ПАРЛАМЕНТ НАЗНАЧИЛ РОМАНА ЛЕЩЕНКО МИНИСТРОМ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ. До этого назначения Лещенко возглавлял Госгеокадастр, а еще раньше – был уполномоченным президента по земельным вопросам (подробнее). 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НЯНИ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТОРОВ. Народные депутаты приняли закон о господдержке проектов с крупными инвестициями (подробнее).

6. ОФШОРЫ СУРКИСОВ ПРОСЯТ ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗБЛОКИРОВАТЬ СПИСАНИЕ $350 МЛН С ПРИВАТБАНКА. Шесть британских компаний, связанных с братьями Суркисами, обратились в Верховный суд с просьбой закрыть кассационное производство по жалобе государственного ПриватБанка (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕ ПОДДЕРЖАЛА КАНДИДАТУРУ ВИТРЕНКО НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ. Кандидатуру Витренко вначале не поддержал профильный комитет, а после "за" его назначение проголосовали только 153 депутата (подробнее).

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