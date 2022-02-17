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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля - Фото

1. БОЕВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ: ПОПАЛИ В ДЕТСАД, У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК КОНТУЗИЯ – ФОТО. Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии (подробнее).

2. В МИНЦИФРЕ РАССКАЗАЛИ ПОДРОБНОСТИ О ЄСМАРТФОНЕ. В ЭТОМ ГОДУ РАЗДАДУТ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ. По программе єСмартфон планируют раздать несколько миллионов смартфонов. В Минцифре рассматривают смартфоны стоимостью до 5000 грн (подробнее).

3. GOOGLE ИЗМЕНИТ ПРАВИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЭТО УДАРИТ ПО META. Компания Google внесет изменения в правила конфиденциальности на устройствах пользователей Android. Аналогичное решение в прошлом году принял Apple, что уменьшило капитализацию Meta (материнская компания Facebook) на $232 миллиарда за один день (подробнее).

4. РЕЗИДЕНТЫ ДИЯ CITY СОЗДАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИХ ПРАВА. Часть резидентов Дия City создали организацию под названием Объединение резидентов Дия City. Ее цель – отстаивать интересы участников спецрежима, поддерживая диалог между ними и органами власти (подробнее).

5. РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБСТРЕЛОВ: ОККУПАНТЫ БЬЮТ ИЗ ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ, РАНЕНЫ ДВОЕ ВОЕННЫХ. Количество обстрелов на Донбассе сегодня существенно увеличилось в сравнении с предыдущими днями. С начала суток со стороны оккупантов было уже 39 нарушений прекращения огня, 28 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями оружия (подробнее).

6. ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕАКЦИИ РОССИИ НА ОТВЕТ США ПО ЕЕ "ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ". В тексте российская сторона говорит, что не получила от США "конструктивного ответа" на базовые требования (подробнее).

7. УЧЕНЫЕ РЕШИЛИ ЛЕГЕНДАРНУЮ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ, КОТОРОЙ ПОЧТИ 2500 ЛЕТ. Математики Андраш Мате и Олег Пихурко из Уорикского университета и Джонатан Ноэль из Университета Виктории опубликовали решение древней задачи "квадратуры круга" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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