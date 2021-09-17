Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 сентября

1. УКРАИНА ПРИЗВАЛА МИР СЧИТАТЬ НЕЛЕГИТИМНОЙ НОВУЮ ГОСДУМУ РФ. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило незаконное проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. (подробнее)

2. КОМИТЕТ РАДЫ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОЛИГАРХАХ. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки закончил рассмотрение правок к "законопроекту об олигархах", и рекомендовал парламенту принять его в целом. Комитет учел только 13 правок из поданных 1271. (подробнее)

3. КОНГРЕСС США ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, ВСУ и другие сферы обороны Украины получат помощи на $300 млн. (подробнее)

4. В МВФ РАССКАЗАЛИ, НА ЧЕМ СОСРЕДОТОЧИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ. Тема обсуждений МВФ и Украины по поводу транша – независимость Национального банка, судебная реформа, борьба с коррупцией и устойчивое фискальное положение. (подробнее)

5. RYANAIR ПЛАНИРУЕТ АГРЕССИВНУЮ ЭКСПАНСИЮ В УКРАИНЕ. Лоукостер Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу в ближайшие месяцы. Обещает стать главным инвестором страны. (подробнее)

6. СУД РАЗРЕШИЛ УЗ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ АМЕРИКАНСКОМУ ИНВЕСТОРУ. Суд разрешил Укрзализныци не возвращать долги иностранному инвестору VR Capital Group по делу о продаже права на задолженность госкомпании. (подробнее)

7. УКРАИНЕЦ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ. На чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Москве, чемпионом в дисциплине "скорость" стал украинец Даниил Болдырев. (подробнее)

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