Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января

1. КАБМИН УСТАНОВИЛ ГРАНИЧНУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ: ШМЫГАЛЬ ПООБЕЩАЛ "МИНУС" 500 ГРН В ПЛАТЕЖКЕ. Кабинет министров установил граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн (Подробнее).

2. НАВАЛЬНОГО АРЕСТОВАЛИ НА МЕСЯЦ. ОН ПРИЗВАЛ РОССИЯН ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ: ВИДЕО. Российского оппозиционера и политика Алексея Навального заключили под стражу на 30 суток (Подробнее).

3. СБУ ВЫЗВАЛА ЯРОСЛАВСКОГО НА ДОПРОС ПО ДЕЛУ МОТОР СИЧИ. Главное следственное управление Службы безопасности Украины пригласило на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве о расследовании сделок купли-продажи контрольного пакета компании Мотор Сич главу группы DHC Александра Ярославского (Подробнее).

4. В ГЕРМАНИИ ПРИОСТАНОВЯТ ПРОКЛАДКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) временно приостановило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии (Подробнее).

5. В АВГУСТЕ В КИЕВ ПРИЕДУТ ИНОСТРАННЫЕ ЛИДЕРЫ. БУДУТ ИСКАТЬ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО КРЫМУ – ОП. В августе 2021-го в Киеве пройдет первый саммит Крымской платформы. После него должен появиться инструментарий по деоккупации полуострова (Подробнее).

6. МИНПРОМ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ В УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА ТИТАНА – STATEWATCH. Министерство стратегических отраслей промышленности выступает за исключение ПАО "Институт титана" из списка объектов на приватизацию и поддерживает идею передать его акции в свое управление (Подробнее).

7. НБУ РАЗРЕШИЛ БАНКАМ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ У НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ. Национальный банк Украины разрешил банкам и небанковским финансовым организациям покупать валюту у населения за безналичные гривни через терминалы самообслуживания и утвердил порядок таких операций (Подробнее).

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