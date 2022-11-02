Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 ноября

1. АКТИВНЫЙ ДЕНЬ ВСУ. ЗА СУТКИ АРМИЯ РОССИИ В УКРАИНЕ ПОРЕДЕЛА НА 800 ОКУПАНТОВ – СВОДКА. По подтвержденным данным Генерального штаба, на 2 ноября приблизительное количество потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 73 270 военнослужащих (подробнее).

2. РОССИЯ МОЖЕТ АТАКОВАТЬ СО СТОРОНЫ СУМ И ЗАПОРОЖЬЯ, ЧТОБЫ ОКРУЖИТЬ ВСУ НА ВОСТОКЕ — ГЕНЕРАЛ ЗАБРОДСКИЙ. Российские оккупанты могут создать две ударные группировки на Сумском и Запорожском направлениях, чтобы попытаться окружить группировку Вооруженных Сил Украины на левобережье Днепра (подробнее).

3. РФ ЗАЯВИЛА, ЧТО РЕШИЛА ВЕРНУТЬСЯ К ЗЕРНОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ. Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте (подробнее).

4. США ПОСЛЕ СТАТЬИ NEW YORK TIMES: МЫ НЕ ВИДИМ ПРИЗНАКОВ ПОДГОТОВКИ РОССИИ К ЯДЕРНОМУ УДАРУ. США не видят признаков, что Россия ведет подготовку к применению ядерного оружия, заявил координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби (подробнее).

5. КНДР ТАЙНО ПОСТАВЛЯЕТ РОССИИ СНАРЯДЫ ДЛЯ АРТИЛЕРИИ – БЕЛЫЙ ДОМ. Северная Корея тайно снабжает Россию снарядами для артиллерии, сообщил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме (подробнее).

6. HAWK ОТ ИСПАНИИ УЖЕ В ДОРОГЕ, ДРУГИЕ СТРАНЫ ТАКЖЕ ИЩУТ ЭТИ СИСТЕМЫ ППО ДЛЯ УКРАИНЫ – КУЛЕБА. Новый пакет военной помощи от Испании, предусматривающий систему противовоздушной обороны Hawk, уже в пути. Другие страны сейчас тоже ищут и готовятся передать Украине такие системы (подробнее).

7. МИНИСТР РАЗВИТИЯ ОБЩИН ЧЕРНЫШОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подал в отставку (подробнее).

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Вадим Ребрина

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