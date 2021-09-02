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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 сентября

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 сентября - Фото

1. ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНЫ И США: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 – УГРОЗА ДЛЯ ЕВРОПЫ. У ПУТИНА УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ. Украина и США выступают против газопровода Северный поток-2 и рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАВЕРИЛ США, ЧТО УКРАИНА УСИЛИТ БОРЬБУ ЗА ПРАВА ЛГБТКИ+: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Украина будет бороться за укрепление прав человека и с проявлениями расизма, ксенофобии, а также дискриминации сообщества ЛГБТКИ+ (подробнее).

3. ЭНЕРГОАТОМ И NUSCALE POWER НАМЕРЕНЫ ЗАМЕНИТЬ УКРАИНСКИЕ ТЭС МАЛЫМИ АТОМНЫМИ РЕАКТОРАМИ. НАЭК Энергоатом и американская NuScale Power подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместное изучение возможности замены угольных теплоэлектростанций малыми атомными реакторами для увеличения маневренности объединенной энергосистемы Украины (подробнее).

4. КАБМИН РАСШИРИЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ УКРЗАЛИЗНЫЦИ РАДИ ЭКС-МЕНЕДЖЕРА ДТЭК И НАФТОГАЗА. Кабинет министров расширил состав правления Укрзализныци с шести до семи членов (подробнее).

5. КИЕВ ПОЛУЧИЛ ОТ ЕБРР 140 МЛН ЕВРО КРЕДИТА НА РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с Киевской горадминистрацией соглашение на выделение 140 млн евро кредита на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы (подробнее).

6. УКРТРАНСНАФТА ВПЕРВЫЕ ТРАНСПОРТИРОВАЛА НЕФТЬ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Укртранснафта впервые транспортировала нефть сорта Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания) (подробнее).

7. УРАГАН ИДА УДАРИЛ ПО НЬЮ-ЙОРКУ – ГОРОД ЗАТОПЛЕН, ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ: ФОТО, ВИДЕО. Остатки урагана Иды вызвали опасные внезапные наводнения и торнадо на северо-востоке США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Погибли, минимум, девять человек (подробнее).

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Вадим Ребрина
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