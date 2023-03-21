Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 марта

1. ВСУ: В РАЙОНЕ БАХМУТА ЗА СУТКИ РФ ПОТЕРЯЛА 603 ЧЕЛОВЕКА. ТАМ БЫЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО АТАК ВРАГА — КАРТА. В районе Бахмута за минувшие сутки россияне потеряли 603 человека убитыми и ранеными, на этом направлении зафиксировано больше всего атак (подробнее).

2. СЫРСКИЙ: РОССИЯНЕ ШТУРМУЮТ ЦЕНТР БАХМУТА — ИХ УНИЧТОЖАЮТ 24/7, БОИ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ ФРОНТА НА ВОСТОК. Штурмовые группы российских оккупантов пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны "работают и уничтожают их 24/7" (подробнее).

3. ГОЛОВУ ПРАВЛЕНИЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ НАЗНАЧИЛИ МИНИСТРОМ. Верховная Рада во вторник, 21 марта, назначила председателя правления Укрзалізниці Александра Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности (подробнее).

4. ВТОРОЙ ТРАНШ В 2023 ГОДУ. ЕВРОСОЮЗ ПЕРЕЧИСЛИЛ УКРАИНЕ 1,5 МЛРД ЕВРО. Европейский Союз во вторник, 21 марта, объявил о выплате Украине второго в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро (подробнее).

5. УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА РЕКОРДНЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ 537 МЛРД ГРН. Верховная Рада во вторник, 21 марта, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2023 году на 20%, или на 537 млрд грн (подробнее).

6. КИТАЙ ПЕРЕДАЛ РОССИИ ДРОНОВ НА СУММУ СВЫШЕ $12 МЛН С 2022 ГОДА — NYT. После 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму более $12 млн (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ВВОДЯТСЯ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7606 авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля, который предусматривает сдачу комплексного экзамена по основам Конституции, украинского языка и истории для тех, кто желает получить украинское гражданство (подробнее).

Читайте также главный текст: Разбор | Бюджет контрнаступления. Рада одобрила дополнительные 537 млрд грн на оборону – где их теперь взять

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.