Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 октября

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1. В УКРАИНЕ ТРИ РЕКОРДА COVID-19: ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ И СМЕРТЯМ. Вчера в Украине выявили 6719 новых инфицированных COVID-19, за этот же период скончался 141 пациент, а госпитализировали 1009 пациентов (подробнее).

2. НБУ СОКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ КАТЕРИНЫ РОЖКОВОЙ. Произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления НБУ. Ранее Рожкова отвечала за пруденциальный надзор, теперь ее полномочия существенно сокращены (подробнее).

3. ОПРОС ЗЕЛЕНСКОГО ПРОФИНАНСИРУЕТ СЛУГА НАРОДА. В СН считают это законным и говорят, что опрос не отличается от формата экзитпола. СН заключит договор с компанией, проводящей социсследования. Граждане, которые проведут опрос, будут находиться за пределами участков (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ. В нем предусмотрено проведение военного парада 24 августа 2021 года и ряда других мероприятий (подробнее).

5. ВЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАЛИ 120 000 ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ. Проверки будут проводить 21 орган центральной власти, четыре ОГА и 13 исполкомитетов органов местного самоуправления. Больше всего проверок проведет ГСЧС – 50 591 (подробнее).

6. СТРАНЫ ЕС СОГЛАСИЛИСЬ ПРОВЕСТИ МАСШТАБНУЮ АГРАРНУЮ РЕФОРМУ. ЕС увяжет минимум 20% сельхозвыплат с участием фермеров в экопрограммах. Также мелкие фермеры будут подлежать более упрощенному контролю (подробнее).

7. МИНЮСТ США ОБВИНЯЕТ В НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ GOOGLE И ПОДАЕТ В СУД. Компанию обвиняют в препятствовании развития поисковых сервисов конкурентов, чтобы больше зарабатывать на рекламе (подробнее).

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Владислав Сердюк

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