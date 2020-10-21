Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: пройдет военный парад

Президент Владимир Зеленский издал указ о проведении военного парада в 30-ю годовщину независимости

21 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины, в нем упоминается парад войск. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский "с целью достойного празднования" 30-й годовщины независимости постановил:

- создать Оргкомитет по подготовке и празднованию 30-й годовщины, назначив его руководителями премьера Дениса Шмыгаля и главу ОП Андрея Ермака.

- разработать, утвердить и обеспечить исполнение плана мероприятий, предусмотрев 23 августа 2021 года празднование Дня флага Украины, а 24 августа –проведение парада войск в центре Киева и других торжеств с участием представителей госвласти, органов местного самоуправления, иностранных государств и т.д.

Также предусмотрено возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", подготовка и размещение социальной рекламы, выпуск юбилейной монеты, почтовой марки и конверта.

24 августа 2020 года официального военного парада в Киеве не было. В качестве альтернативы параду состоялся Марш защитников Украины.

Владислав Сердюк

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