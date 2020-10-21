Опрос Зеленского в день местных выборов профинансирует Слуга народа

В Слуге народа считают, что такое финансирование опроса на выборах от президента Владимира Зеленского не противоречит законодательству

Всеукраинский опрос в день местных выборов, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет профинансирован партией Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Решение об этом было принято на заседании высшего совета партии 20 октября.

В СН утверждают, что такой способ финансирования будет законным и не отличается от формата экзитпола. Партия заключит договор с компанией, проводящей социологические исследования. Граждане, которые проведут опрос, будут находиться за пределами избирательных участков.

Также в президентской партии не считают, что опрос Зеленского является агитацией. При его проведении не будет использоваться символика СН, не будет призывов голосовать за СН или ее кандидатов. Члены партии, кандидаты в депутаты и их представители не будут участвовать в организации опроса, утверждают в Слуге народа.

Все затраты, связанные с опросом, СН обещает отразить в отчете партии перед НАПК.

Местные выборы состоятся в воскресенье, 25 октября.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.

По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.

Денис Юдин

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