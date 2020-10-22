Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября
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1. РЕКОРД. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ПРОБИЛ ГРАНИЦУ В 7000 ВЫЯВЛЕННЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗА СУТКИ. Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719), среди них 306 детей и 354 медика. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране (подробнее).
2. НБУ СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ И ПРОГНОЗИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ В 2021 ГОДУ. Национальный банк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%, заявил на брифинге 22 октября глава НБУ Кирилл Шевченко (подробнее).
3. ЗАМГЛАВЫ МИД О НЕХВАТКЕ ВОДЫ У РОССИЯН В КРЫМУ: НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ ДО ОККУПАЦИИ. Прежде, чем оккупировать украинский Крым, России "следовало бы подумать", как она будет обеспечивать пресной водой захваченный полуостров, который до 2014 года частично получал ее по перекрытому ныне Северо-Крымскому каналу, заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова (подробнее).
4. В УКРАИНУ ПЕРЕЕХАЛИ ДЕСЯТКИ БЕЛАРУСКИХ IT-КОМПАНИЙ – МИНЦИФРЫ. Десятки белорусских IT-компаний переехали в Украину благодаря проекту IT Relocate Беларусь, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков (подробнее).
5. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАВЕРИЛ: ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН ВВОДИТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ, А "УКРАИНСКАЯ ВАКЦИНА УНИКАЛЬНА". В Украине не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на 6000–7000 заболевающих коронавирусной болезнью COVID-19 ежедневно, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).
6. ПРИВАТБАНК ГОТОВИТСЯ ВЫТРЕБОВАТЬ ДОЛГ ДИНАМО И ИГОРЯ СУРКИСА. Государственный ПриватБанк готовится восстановить обязательства ФК "Динамо" (Киев) по кредиту 2013 года на $16,7 млн и владельца клуба Игоря Суркиса – на 150 млн грн или порядка $5 млн (подробнее).
7. УВОЛЕН СКАНДАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК ОДЕССКОЙ ТАМОЖНИ: НАЗВАНА ПРИЧИНА. 21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик (подробнее).
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