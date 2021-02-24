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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 февраля

24.02.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 февраля - Фото

1. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫРОС ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛГОДА, У ОСТАЛЬНЫХ ТОП-ПОЛИТИКОВ ОН УПАЛ – ОПРОС. Рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с началом февраля 2021 года вырос на 1,9%, за него готовы проголосовать 23,1% украинцев (Подробнее). 

2. СУД АРЕСТОВАЛ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД ИЗ РФ, КОТОРЫЙ СВЯЗЫВАЮТ С ОКРУЖЕНИЕМ МЕДВЕДЧУКА – ФОТО. Высший антикоррупционный суд арестовал часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которым владела компания Прикарпатзападтранс (Подробнее). 

3. СТЕПАНОВ ДОГОВОРИЛСЯ В ИНДИИ: ИСПЫТАНИЯ "НОСОВОЙ" КОВИД-ВАКЦИНЫ МОГУТ ПРОВЕСТИ В УКРАИНЕ. Украина в лице министра здравоохранения Максима Степанова договорилась о проведении в стране части фазы III будущих клинических испытаний "носовой" вакцины-кандидата от индийской компании Bharat Biotech (Подробнее). 

4. УКРАВТОДОР ХОЧЕТ ДОСТРОИТЬ СТОЛИЧНЫЙ ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТ. Госагентство автомобильных дорог (Укравтодор) предложило Киевской городской госадминистрации передать на баланс Укравтодора столичный Подольско-Воскресенский мост (Подробнее). 

5. ЛЕГЕНДА ГОЛЬФА ТАЙГЕР ВУДС ПОПАЛ В ТЯЖЕЛУЮ АВАРИЮ: ЕМУ СРОЧНО СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ – ФОТО АВТО. Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию, его госпитализировали и провели срочную операцию (Подробнее). 

6. ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТОРОВ ПРЕКРАТИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea, один из крупнейших инвесторов, прекратил финансирование Северного потока-2 (Подробнее). 

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