Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 августа

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1. НАРДЕП: ТИМОШЕНКО — В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, НО НЕ НА АППАРАТЕ ИВЛ. Лидер партии Батькивщина, которая заболела коронавирусной болезнью COVID-19, находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (подробнее).

2. В БАНК АРКАДА ВВЕДЕНА ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. ЧТО БУДЕТ С ВКЛАДАМИ. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка (подробнее).

3. ЦЕНА ВОПРОСА – 13 МЛРД ГРН. КИЕВГОРСТРОЙ ПРОВЕДЕТ АУДИТ НЕДОСТРОЕВ БАНКА АРКАДА. Мэр Киева заявляет, что на аудит объектов Аркады потребуется несколько месяцев (подробнее).

4. ДЕВЯТЬ МЛРД ГРН НА СЧЕТАХ БАНКА АРКАДА НИЧЕМ НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ – ГЛАВА ФГВФЛ. На внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц (подробнее).

5. КАРАНТИН | УКРАИНА ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТ ВЪЕЗД ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. Ограничения не касаются тех, кто имеет документы на проживание в Украине (подробнее).

6. КАБМИН ПОВЫСИЛ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ. Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года (подробнее).

7. КАБМИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВУ УКРЗАЛІЗНИЦІ. Новый глава компании Владимир Жмак является членом набсовета аэропорта Борисполь (подробнее).

Вадим Ребрина

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