Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября

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1. ЭПИДЕМИЯ | УЖЕ БОЛЬШЕ 4000 ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ COVID-19 – СВОДКА. За прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине выявили 3627 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2671) – это второй максимальный показатель за все время эпидемии в стране (подробнее).

2. ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДО КОНЦА ГОДА ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ – МИНЭНЕРГО. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп (подробнее).

3. ГЛАВА ГФС: УКРАИНА НЕ ВЫПОЛНИТ УСЛОВИЕ ЕС ПО ЛИКВИДАЦИИ СЛУЖБЫ ДО КОНЦА ГОДА. Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года (подробнее).

4. НАБУ СООБЩИЛО НОВОЕ ПОДОЗРЕНИЕ МИКИТАСЮ И ТОП-МЕНЕДЖЕРУ ЭНЕРГОАТОМА: ПОДРОБНОСТИ. Экс-депутата и чиновника Энергатома подозревают в даче и получении неправомерной выгоды (подробнее).

5. СОРАТНИК СААКАШВИЛИ ТРУДОУСТРОИЛСЯ В УЗ: ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭКС-ГЛАВА ГРУЗИНСКОЙ Ж/Д. Бывший глава грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая будет возглавлять в Укрзализныце направление по грузовым перевозкам (подробнее).

6. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. ТУРЦИЯ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ АЗЕРБАЙДЖАН НА ПОЛЕ БОЯ – ГЛАВА МИД. Глава турецкой дипломатии считает, что только вывод войск Армении из Нагорного Карабаха решит конфликт (подробнее).

7. ФОКИН "НЕ ВИДИТ НИ ОДНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ" ВОЙНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ. Витольд Фокин объяснил свои скандальные заявления о Донбассе на заседании комитета Рады по вопросам организации госвласти (подробнее).

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Вадим Ребрина

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