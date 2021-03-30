UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 марта

30.03.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 марта - Фото

1. СБУ ОБЫСКАЛА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДВЕДЧУКА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства и представителей организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (Подробнее). 

2. ЗАБАСТОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ: УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ. Укрзализныця и профсоюзы компании достигли соглашения повысить с 1 июня текущего года на 10% тарифные ставки и должностные оклады сотрудникам (Подробнее). 

3. ДЕЛО О "ЧВК СЕМЕНЧЕНКО". ИНФОРМАЦИЮ О НЕЙ "СЛИЛ" ОДИН ИЗ БЫВШИХ ЧЛЕНОВ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА. Данные о существовании незаконной частной военной компании Семена Семенченко и организации Донкорп Украина следствие получило от одного из бывших участников ЧВК Вадима Боровика (Подробнее). 

4. КАРАНТИННЫЕ 8000 ГРН. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОМОЩИ ФОПАМ. Верховная Рада приняла законопроект №5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19" (Подробнее). 

5. ПЕРВЫЕ В МИРЕ: ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИРАВНЯЛА ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ К БУМАЖНОМУ ДОКУМЕНТУ. Верховная Рада голосами 302 народных депутатов приняла законопроект №4355 о цифровых паспортах. Таким образом Украина стала первой страной в мире, в которой электронные паспорты в смартфоне приравниваются к бумажным документам (Подробнее). 

6. РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЧАСТИЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ НАФТОГАЗА И УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4020 об объектах госсобственности, которые не подлежат приватизации (Подробнее). 

7. США ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ПРЕПАРАТАМИ PFIZER И MODERNA. Антиковидные мРНК-вакцины "очень эффективны" для предотвращения заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в реальных условиях, причем среди тех, у кого повышен риск получить инфекцию – медработников, сотрудников служб быстрого реагирования и работников жизненно важных сфер (Подробнее). 

Читайте также главные тексты дня: 

Деньги | Cамая дорогая пробка в истории: 6 грустных цифр после 6 дней простоя Ever Given в Суэце

Украинский аукцион | Какой будет цена на газ и как ее регулирует Зеленский. При чем тут СНБО, Фирташ и Нафтогаз

Резонанс | Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 