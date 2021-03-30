Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 марта

1. СБУ ОБЫСКАЛА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДВЕДЧУКА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства и представителей организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (Подробнее).

2. ЗАБАСТОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ: УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ. Укрзализныця и профсоюзы компании достигли соглашения повысить с 1 июня текущего года на 10% тарифные ставки и должностные оклады сотрудникам (Подробнее).

3. ДЕЛО О "ЧВК СЕМЕНЧЕНКО". ИНФОРМАЦИЮ О НЕЙ "СЛИЛ" ОДИН ИЗ БЫВШИХ ЧЛЕНОВ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА. Данные о существовании незаконной частной военной компании Семена Семенченко и организации Донкорп Украина следствие получило от одного из бывших участников ЧВК Вадима Боровика (Подробнее).

4. КАРАНТИННЫЕ 8000 ГРН. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОМОЩИ ФОПАМ. Верховная Рада приняла законопроект №5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19" (Подробнее).

5. ПЕРВЫЕ В МИРЕ: ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИРАВНЯЛА ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ К БУМАЖНОМУ ДОКУМЕНТУ. Верховная Рада голосами 302 народных депутатов приняла законопроект №4355 о цифровых паспортах. Таким образом Украина стала первой страной в мире, в которой электронные паспорты в смартфоне приравниваются к бумажным документам (Подробнее).

6. РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЧАСТИЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ НАФТОГАЗА И УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4020 об объектах госсобственности, которые не подлежат приватизации (Подробнее).

7. США ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ПРЕПАРАТАМИ PFIZER И MODERNA. Антиковидные мРНК-вакцины "очень эффективны" для предотвращения заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в реальных условиях, причем среди тех, у кого повышен риск получить инфекцию – медработников, сотрудников служб быстрого реагирования и работников жизненно важных сфер (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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