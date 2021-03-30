Дело о "ЧВК Семенченко". Информацию о ней "слил" один из бывших членов – определение суда

Данные о существовании незаконной частной военной компании Семена Семенченко и организации Донкорп Украина следствие получило от одного из бывших участников ЧВК Вадима Боровика. Он решил сотрудничать со следователями, за что и был освобожден от ответственности. Об этом говорится в определении Печерского суда Киев от 5 марта 2021 года.

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В определении говорится, что изначально Боровику сообщили о подозрении, что он с июля 2018 года по конец ноября 2019 года являлся членом незаконной частной военной компании и по своей инициативе принимал участие в ее деятельности. Однако позже он вышел из состава ЧВК и сообщил о существовании компании органам госвласти, написав заявление об этом.

Боровик рассказал об обстоятельствах создания и функционирования незаконных вооруженных формирований Донкорп Украина и Donbass Battalion corporation, а также о лицах, которые были в этом задействованы – в том числе, "из состава активных участников указанного формирования".

Суд признал, что своими действиями Боровик помог прекратить незаконную деятельность и установить "круг лиц, причастных к этой деятельности", и поэтому освободил его от уголовной ответственности.

Фамилия Боровика мелькала также в расследовании издания "Ґрати". По словам журналистов, следствием было установлено, что в состав "ЧВК Семенченко" входило 150 человек, в том числе и Боровик, который лично давал показания против экс-нардепа Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко.

24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

26 марта Печерский суд столицы арестовал Семенченко и Шевченко, причем бывшего нардепа заключили под стражу без права выйти под залог.

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Дарья Мостовая

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