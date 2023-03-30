Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 марта

1. Бахмут штурмуют около 6000 подготовленных "вагнеровцев", ВСУ устроили бойню – генерал Милли. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Бахмут штурмуют около 6000 подготовленных террористов группы Вагнера и, возможно, еще 20 000 или 30 000 новобранцев, часть которых была набрана из тюрем (подробнее).

2. США: Мы не примем "мирных предложений" Китая, которые позволят России напасть на Украину снова. В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не примет "мирных предложений" КНР или других стран, которые позволят РФ атаковать Украину снова (подробнее).

3. Украина получила $1,25 млрд от США, Япония даст еще $400 млн. Министерство финансов и Министерство инфраструктуры сообщили о новой помощи от США и Японии (подробнее).

4. Raiffeisen определился с будущим своего банка в России – продажа или отсоединение. Австрийский Raiffeisen Bank International работает над продажей своего банка в России или его отделением от основной группы (подробнее).

5. Евросоюз привязал будущее отношений с Китаем к его позиции по поводу войны России против Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен привязала будущее отношений между Евросоюзом и Китаем к позиции официального Пекина относительно захватнической войны России против Украины (подробнее).

6. Суд во Франции отказал Украине в экстрадиции Жеваго. Суд во французском городе Шамбери (Франция) отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго, сообщила его пресс-служба (подробнее).

7. "Брутальное поведение УПЦ МП". Минкульт подал заявление в полицию из-за происшествий в Лавре. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о "брутальном поведении" представителей УПЦ Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры. Из-за сегодняшнего препятствования работы комиссии Минкульта подано заявление в полицию (подробнее).

8. Северная Македония официально приняла решение отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Правительство Северной Македонии окончательно приняло решение о передаче Украине ударных вертолетов Ми-24, ранее анонсированных Министерством обороны страны (подробнее).





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Оксана Житнюк

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