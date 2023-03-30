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Евросоюз привязал будущее отношений с Китаем к его позиции по войне России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 13:49
Евросоюз привязал будущее отношений с Китаем к его позиции по войне России против Украины - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Скриншот)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен привязала будущее отношений между Евросоюзом и Китаем к позиции официального Пекина по захватнической войне России против Украины. Об этом, пишет DW, она заявила в Брюсселе перед поездкой в Китай вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По ее оценке, Китай "становится все более репрессивным дома и более напористым за рубежом".

Она констатировала, что отношения ЕС—КНР стали "более отдаленными и сложными" за последние несколько лет, посетовала, что такое охлаждение "нецелесообразно и не в интересах Европы", и сказала, что "следует снизить риски" в этих отношениях.

"Мы должны быть откровенны в этом вопросе. То, как Китай будет продолжать взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, Пекин должен сыграть роль в том, чтобы был установлен "справедливый мир", тем самым ответив на "мирный план" КНР.

"Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен", — отметила она.

Визит европейских лидеров в Пекин запланирован на следующую неделю.

Євген Пилипенко
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Китай война геополитика урсула фон дер ляйен
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