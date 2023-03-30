Евросоюз привязал будущее отношений с Китаем к его позиции по войне России против Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен привязала будущее отношений между Евросоюзом и Китаем к позиции официального Пекина по захватнической войне России против Украины. Об этом, пишет DW, она заявила в Брюсселе перед поездкой в Китай вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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По ее оценке, Китай "становится все более репрессивным дома и более напористым за рубежом".

Она констатировала, что отношения ЕС—КНР стали "более отдаленными и сложными" за последние несколько лет, посетовала, что такое охлаждение "нецелесообразно и не в интересах Европы", и сказала, что "следует снизить риски" в этих отношениях.

"Мы должны быть откровенны в этом вопросе. То, как Китай будет продолжать взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, Пекин должен сыграть роль в том, чтобы был установлен "справедливый мир", тем самым ответив на "мирный план" КНР.

"Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен", — отметила она.

Визит европейских лидеров в Пекин запланирован на следующую неделю.

Лидер КНР Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с российским диктатором Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

24 марта в МИД КНР обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.

Євген Пилипенко

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