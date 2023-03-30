США: Мы не примем "мирных предложений" Китая, которые позволят России напасть снова

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не примет "мирные предложения" КНР или других стран, которые позволят РФ атаковать Украину снова. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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Комментируя заявление президента Владимира Зеленского , который пригласил в Украину главу КНР Си Цзиньпина , он сказал, что США приветствуют любую страну, которая "способна сыграть конструктивную роль".

"Однако важно помнить, что когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном итоге зависит от Украины", — сказал Патель.

Дипломат заявил, что США не примут предложения, которое позволит россиянам собрать новые силы и начать новое наступление против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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