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США: Мы не примем "мирных предложений" Китая, которые позволят России напасть снова

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 07:44
США: Мы не примем
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не примет "мирные предложения" КНР или других стран, которые позволят РФ атаковать Украину снова. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского, который пригласил в Украину главу КНР Си Цзиньпина, он сказал, что США приветствуют любую страну, которая "способна сыграть конструктивную роль". 

"Однако важно помнить, что когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном итоге зависит от Украины", — сказал Патель.

Дипломат заявил, что США не примут предложения, которое позволит россиянам собрать новые силы и начать новое наступление против Украины. 

Читайте также: Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война госдеп си цзиньпин переговоры с россией ведант патель
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