Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

1. ISW: Бахмут. Российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов — карта

Россияне добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако пропаганда оккупантов преувеличивает их, вбрасывая дезинформацию, считают в Институте изучения войны (ISW).

2. Умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь

Цзян умер от лейкемии и полиорганной недостаточности. Он возглавлял КНР с 1993 года по 2003. С 1989 по 2002 год, Цзян был генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая.

3. Укрзалізниця не будет отменять поезда в случае блекаутов

Укрзалізниця в случае новых блекаутов украинской энергосистемы не будет отменять пассажирские поезда, заявил председатель правления компании Александр Камышин.

4. В посольство Украины в Мадриде прислали конверт со взрывчаткой. Один человек ранен

В посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт со взрывчаткой, ранен комендант.

5. Мотор Сич получила нового гендиректора. Им стал бывший начальник водоканала

Новым генеральным директором завода "Мотор Сич", который перешел в государственную собственность на время военного положения, стал Алексей Никифоров.

6. США работают над передачей ПВО Украине и хотят инвестировать в советское оружие – Блинкен

Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО сосредоточены на поставках в Украину систем противовоздушной обороны, а также намерены инвестировать в возобновление производства боеприпасов для советских вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

7. Генштаб: РФ готовит новую волну мобилизации и досрочный выпуск курсантов на начало 2023-го

По данным Генштаба, для восполнения текущих потерь подразделений российских войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений РФ.

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Сергій Бережний

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