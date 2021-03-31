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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 марта

31.03.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 марта - Фото

1. УСИЛЕНИЕ ЛОКДАУНА В КИЕВЕ: МЕТРО И ТРАНСПОРТ ПО СПЕЦПРОПУСКАМ, ЗАКРОЮТ САДИКИ И ШКОЛЫ. Из-за разрастания эпидемии коронавируса в столице с 5 и пока до 16 апреля будут закрыты все садики и школы, а пользоваться транспортом можно будет только по спецпропускам (подробнее). 

2. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ. Именно сегодня решили отчитаться о своих доходах и прочих материальных благах многие государственные деятели. Читайте, что задекларировал президент Владимир Зеленский, глава КСУ Александр Тупицкий и глава Минздрава Максим Степанов.

3. "СЛАБЫЙ РОСТ". ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПЕРЕСМОТРЕЛ ПРОГНОЗ ПО ВВП УКРАИНЫ. Всемирный банк улучшил прогноз восстановления украинской экономики с 3% до 3,8% в 2021 году (подробнее). 

4. ЯПОНСКАЯ HITACHI ПОКУПАЕТ GLOBALLOGIC С ОФИСАМИ В УКРАИНЕ ЗА $9,6 МЛРД. У компании уже есть несколько офисов в Украине, а также она входит в топ-3 крупнейших украинских IT-работодателей (подробнее). 

5. СГОВОР СЕТЕЙ АЗС ГРУППЫ ПРИВАТ. АМКУ ОШТРАФОВАЛ АВТОЗАПРАВКИ НА 4,7 МЛРД ГРН. Антимонопольный комитет признал действия автозаправок проекта "Авиас" антиконкурентными и согласованными, после чего оштрафовал участников проекта (подробнее). 

6. БИЗНЕС БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА НЕДОПУСК  ПОЖАРНЫХ ИНСПЕКТОРОВ. Верховная Рада ввела ответственность за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности (подробнее). 

7. КАБМИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ПЕНСИЙ УКРПОЧТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ – КОНЕЦ 2021 ГОДА. Правительство одобрило новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по доставке пенсий и пособий для населения (подробнее). 

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