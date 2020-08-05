Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 августа
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1. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ПОЛЗЕТ ВВЕРХ: НОВЫЙ АНТИРЕКОРД. Вчера в стране зафиксирован 1271 новый больной COVID-19. Это на 210 инфицированных больше, чем было позавчера (подробнее).
2. НАФТОГАЗ В АВГУСТЕ ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Цена на газ для населения в августе вырастет на 9% (подробнее).
3. ПРИЧИНОЙ СТАЛА СЕЛИТРА С КОРАБЛЯ РФ: ВЛАСТИ ЛИВАНА О ВЗРЫВЕ В БЕЙРУТЕ — СМИ. Вещество было конфисковано в 2014 году с принадлежавшего российскому бизнесмену судна "Росус", направлявшегося в Африку (подробнее).
4. В ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК "ПОТЕРЯЛОСЬ" 145 000 ГА ЗЕМЛИ. Национальная академия аграрных наук не внесла в Госкадастр треть своих земель (подробнее).
5. ТИМОШЕНКО ВНЕСЛА В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ. Законопроект предполагает, что всеми государственными корпорациями будет управлять Кабинет министров (подробнее).
6. ПЛЕНКИ ОАСК. ПЕЧЕРСКИЙ СУД ВМЕШАЛСЯ В СКАНДАЛЬНОЕ ДЕЛО И ЗАБРАЛ ЕГО У НАБУ. Печерский суд столицы вынес определение, по которому дело по судьям ОАСК будет расследовать не НАБУ, а другой орган (подробнее).
7. КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕР ПРЕМИЙ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА. ДАЛИ МАКСИМУМ. Члены наблюдательного совета Нафтогаза по итогу года получат по 2,9 млн грн премии (подробнее).
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