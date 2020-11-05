Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 ноября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ГОСБЮДЖЕТ-2021. Депутаты со второго раза смогли приступить к рассмотрению главной сметы страны – LIGA.net изложила весь процесс в виде небольшой хроники (подробнее).

2. ВАКС ЗАКРЫЛ ДЕЛО ТРУХАНОВА О НЕДОСТОВЕРНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КСУ. Высший антикорсуд закрыл производство по делу мэра Одессы в связи с признанием Конституционным судом статьи о недостоверном декларировании неконституционной (подробнее).

3. УКРОБОРОНПРОМ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВУ ГП "АНТОНОВ". ЧТО О НЕМ ИЗВЕСТНО. Новым и.о. руководителя предприятия стал Сергей Бычков, ранее занимавший там же пост вице-президента и исполнительного директора (подробнее).

4. МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛО СПАД ВВП В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ В 3,6%. Спад валового внутреннего продукта по итогам третьего квартала текущего года составил 3,6% к аналогичному периоду в 2019 году (г/г), а за январь-сентябрь 2020 года – 5,5% г/г (подробнее).

5. СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ПОБИЛА НОВЫЙ РЕКОРД. Стоимость криптовалюты биткоин достигла $14 500 впервые с января 2018 года (подробнее).

6. ЧЕТВЕРО СУДЕЙ КСУ ОТКАЗАЛИСЬ ХОДИТЬ НА ЗАСЕДАНИЯ, ЭТО ЗАБЛОКИРУЕТ РАБОТУ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ. Эти же судьи ранее голосовали против решения по е-декларированию. Они не будут ходить на заседания, пока кризис вокруг КСУ не будет разрешен (подробнее).

7. "ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ШАГОВ". КРАВЧУК ПРЕДЛОЖИТ ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ В ОРДЛО ВЕСНОЙ: УЖЕ ЕСТЬ ДАТА. Украина подготовила план дальнейших действий для ТКГ. В нем предлагается полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированную часть Донбасса, чтобы создать условия для проведения там выборов в марте 2021 года (подробнее).

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