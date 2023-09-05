Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 сентября

1. Минобороны отдало 650 млн фирме экс-нардепа за дроны сомнительного качества – Bihus.Info. В декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн на 55 беспилотных авиационных комплексов (БПАК) HAWK и уплатило аванс на 650 миллионов. Изготовить их к середине августа должно было ООО "Украинские авиационные системы" (ООО "УАС"), которым владеет супруга экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Однако перспективы получения ВСУ таких нужных дронов очень призрачны, говорится в расследовании bihus.info (подробнее).

2. В Луганске подорвали одного из предводителей террористов ЛНР. Это дело рук СБУ – источники. Во временно оккупированном Луганске подорвали одного из предводителей террористов ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины (подробнее).

3. Злоупотребление на восстановлении энергетики: СБУ проводит более 20 обысков. СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины (подробнее).



4. Рада отправила Резникова в отставку – что он сказал в отчете перед депутатами. Решение по Резникову поддержали 327 парламентариев. Против проголосовали четверо избранников, воздержались 11, еще 23 не голосовали (подробнее).



5. СБУ сообщила о подозрении Фридману. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины (подробнее).



6. Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми. Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. В то же время реестры деклараций депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов (подробнее).



7. Рада уволила Умерова с должности председателя Фонда госимущества. Зеленский внес предложение о назначении Умерова министром обороны Украины. Завтра состоится голосование в Раде (подробнее).



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