Сім головних новин України та світу на 19:00 5 вересня

1. Міноборони віддало 650 млн фірмі екснардепа за дрони сумнівної якості – Bihus.Info. У грудні 2022 року Міноборони уклало угоду на 807 млн грн на 55 безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) HAWK і сплатило аванс на 650 мільйонів. Виготовити їх до середини серпня повинно було ТОВ "Українські авіаційні системи" (ТОВ "УАС"), якою володіє дружина екснардепа Борислава Розенблата, фігуранта гучної "бурштинової справи". Однак перспективи отримання ЗСУ таких потрібних дронів є дуже примарними, йдеться у розслідуванні bihus.info (детальніше).

2. У Луганську підірвали одного із ватажків терористів ЛНР. Це справа рук СБУ — джерела. У тимчасово окупованому Луганську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєвського. Про це LIGA.net повідомили джерела в Службі безпеки України (детальніше).

3. Зловживання на відновленні енергетики: СБУ проводить понад 20 обшуків. СБУ проводить понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України (детальніше).

4. Рада відправила Резнікова у відставку — що він сказав у звіті перед депутатами. Рішення щодо Резнікова підтримали 327 парламентарів. Проти проголосували четверо обранців, утримались 11, ще 23 не голосували (детальніше).

5. СБУ повідомила про підозру Фрідману. Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України (детальніше).

6. Рада повернула е-декларації, але залишила їх закритими. Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками. Водночас реєстри декларацій депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів (детальніше).

7. Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Зеленський вніс пропозицію щодо призначення Умєрова міністром оборони України. Завтра відбудеться голосування у Раді (детальніше).

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