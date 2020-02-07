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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля - Фото
07.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. БРИТАНИЯ ОТМЕНИТ ЧАСТЬ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, УКРАИНЫ И США. Отмена торговых ограничений случится после окончательного выхода из ЕС. Пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали, алюминиевой фольги из РФ и некоторых других товаров. Послабления также коснутся части товаров из Китая, США, Индии, Тайваня, Индонезии, Беларуси (подробнее).

2. США УБИЛИ ГЛАВАРЯ АЛЬ-КАИДЫКасима аль-Рими и его заместителя ликвидировали в Йемене. Операция проходила по приказу президента США. Аль-Рими присоединился к Аль-Каиде в 1990-х годах, работал в Афганистане. При нем АКАП совершала насилие против гражданских в Йемене и хотела нанести атаки по США и американскому контингенту на Ближнем Востоке (подробнее).

3. "ДЫРУ" В БЮДЖЕТЕ МОГУТ "ЗАЛАТАТЬ" ДОЛГОМ ГАЗПРОМА. Поступления от импортных и украинских товаров могут быть ниже плана, считают в НБУ. Это может произойти из-за крепкой гривни и низкой инфляции. Возможно недополучение доходов от акцизов на табак и ренты по добыче газа. Компенсировать недополученные доходы могут за счет перечислений Нафтогаза из уплаченного Газпромом долга (подробнее).

4. РАДА ОТЛОЖИЛА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА О РЫНКЕ ЗЕМЛИДепутаты рассмотрели 32 правки к законопроекту, отменяющего мораторий на продажу земли, и отложили обсуждение до 18 февраля. Всего за два дня депутаты рассмотрели 216 поправок из 4018. Из них была принята только одна (подробнее).

5. ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРИТ ДЕЛО СУРКИСОВ И ПРИВАТБАНКА 16 МАРТА. Ранее суд отложил рассмотрение дела по ходатайству Кабмина о замене ответчика. Суркисы хотят доказать, что не являются связанными с экс-владельцами ПБ лицами и они хотят отмены конвертации их средств на акции ПБ при национализации. От дела зависит восстановление процесса об обжаловании национализации ПБ (подробнее).

6. В УКРАИНЕ ПОСТРОЯТ ДВЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ ПО СТАНДАРТАМ НАТО. Они появятся в Мариуполе и Северодонцке. По словам министра обороны, эти объекты строятся "в чистом поле". Также Загороднюк напомнил, что в этом году закончится строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан (подробнее).

7. ИНТЕРТЕЛЕКОМ ПОЛУЧАЕТ ЛИЦЕНЗИЮ LTE-800. Лицензия на 9,5 лет обойдется компании в более 180 млн грн. Лицензия позволит ей развернуть сеть LTE по всей стране. Интертелеком начнет запуск LTE сети в апреле (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Что делать с telegram-каналами, плохими СМИ и "пленками Гончарука". Интервью с Ткаченко

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