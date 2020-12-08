Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 декабря

1. ДЕНЬ V. ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР НАЧИНАЕТ МАССОВУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19. ПЕРВАЯ – БРИТАНИЯ. 8 декабря в Британии начинается вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2, который появился в человеческой популяции около года назад и с той поры унес более 1,5 млн жизней только официально (Подробнее).

2. В УКРАИНЕ МЕНЕЕ 11 000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА, ВЫЗДОРОВЕЛО НА 2000 ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ. Вчера, 7 декабря, в Украине выявили 10 811 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8641), выздоровело на 2000 больше – 12 860 пациентов (сутками ранее – 5132) (Подробнее).

3. КОМПАНИЯ КОЛОМОЙСКОГО В США ОБЪЯВИЛА ДЕФОЛТ ПО КРЕДИТУ НА $18,5 МЛН. Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland (Подробнее).

4. ИНДОНЕЗИЯ ЗАЯВИЛА О "97% ЭФФЕКТИВНОСТИ" ВАКЦИНЫ SINOVAC. ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК. Антикоронавирусная вакцина-кандидат CoronaVac от китайской компании Sinovac дает антитела у 97% привитых (Подробнее).

5. ГЛАВУ ФОНДА ГОСИМУЩЕСТВА ПЫТАЛИСЬ ПОДКУПИТЬ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ГОД: ПРЕДЛАГАЛИ $200 000 В МЕСЯЦ. Детективы НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокураты (САП) разоблачили бывшего руководящего сотрудника Николаевоблэнерго при попытке подкупа главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко (Подробнее).

6. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ АМКУ В ДЕЛЕ О СГОВОРЕ АЗС КОЛОМОЙСКОГО. Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций, которыми было заблокировано расследование Антимонопольного комитета против Укрнафты, и направил дело на новое рассмотрение (Подробнее).

7. МИНЦИФРЫ ЗАПУСТИЛО БАГБАУНТИ ПО ВЗЛОМУ ПРИЛОЖЕНИЯ ДИЯ. ОБЕЩАЕТ БЕЛЫМ ХАКЕРАМ 1 МЛН ГРН. Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти приложения Дия, в ходе которого 50 "белых" хакеров со всего мира будут искать его уязвимости и ошибки (Подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Інтерв'ю | Локдаун, вакцина від ковіду і різдвяні ярмарки: 16 запитань до Центру громздоров'я МОЗ

Банкротство года | Задача для Кличко: кто достроит объекты банка Аркада? Три варианта решения

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.