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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля - Фото

1. МИНЭНЕРГО СОЗДАЕТ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" УЧАСТНИКОВ РЫНКА. Министерство энергетики инициирует введение "черного списка" недобросовестных участников рынка электроэнергии для усиления ответственности за нарушение договорных условий. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЗАКОН О ВККС. Президент Владимир Зеленский вернул закон о восстановлении работы Высшей квалифкомиссии на повторное рассмотрение парламентом, наложив на него вето. В законе были одновременно учтены две поправки, которые вместе образуют правовую коллизию. (подробнее)

3. НОВЫМ CEO AMAZON СТАЛ ЭНДИ ДЖЕССИ. Основатель Amazon Джефф Безос, покинул пост исполнительного директора компании. Одну из самых дорогих корпораций мира, капитализация которой оценивается в $1,7 трлн, возглавил Энди Джесси, который работает там с 1997 года. (подробнее)

4. В ВИННИЦЕ МАЙНИЛИ КРИПТОВАЛЮТУ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛЭНЕРГО. Жители Киева и Винницы создали крупнейшую подпольную криптоферму, которую выявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 000 единиц компьютерной техники. (подробнее)

5. ОСНОВАТЕЛЬ BLACKWATER ХОТЕЛ КУПИТЬ ЧАСТЬ ОПК УКРАИНЫ. Основатель американской частной военной компании Blackwater USA (сейчас Academi) Эрик Принс в прошлом году посещал Киев и собирался вложиться в военную авиационно-аэрокосмическую компоненту "оборонки" Украины, а также создать здесь ЧВК. (подробнее)

6. НОВУЮ ПОЧТУ ОШТРАФОВАЛИ НА 325 МЛН ГРН. Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило на Новую почту два штрафа на общую сумму 325,85 млн грн. Компания подала в суд, направила жалобу в Госпродпотребслужбу, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям. (подробнее)

7. ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ БУДУТ УТВЕРЖДАТЬ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ. НКРЭКУ передала регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии на местный уровень. (подробнее)

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