Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября

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1. АМКУ ОШТРАФОВАЛ АЭРОПОРТ ДНЕПРА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД РОЗОЙ ВЕТРОВ. Антимонопольный комитет расценил назначение на должность замгендиректора Розы ветров гражданина Украины, который ранее занимал аналогичную должность в аэропорту Днепра, как нарушение. (подробнее)

2. НА ДОНБАССЕ ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ ПУНКТЫ ПРОПУСКА. НО НЕ ВСЕ. В районе проведения ООС с 10 ноября возобновят работу пункты пропуска. Но так будет только со стороны подконтрольной части, боевики отказались возобновлять пропуск людей через КПВВ Счастье и Золотое. (подробнее)

3. "КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ КАРТИНА". ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В 2029 ГОДУ. По прогнозу Европейской организации по безопасности воздушной навигации, восстановление авиаотрасли может начаться не раньше 2024 года и длиться пять лет. (подробнее)

4. ВАКЦИНА PFIZER ПОКАЗАЛА ОТЛИЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ 90%. Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины против коронавируса в 2020 году и до 1,3 млрд доз – в 2021. (подробнее)

5. ПРОТЕСТЫ ЕВРОБЛЯХ И ТЕХОСМОТР АВТО: ФИНКОМИТЕТ РАДЫ РАССМОТРЕЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РАСТАМОЖКЕ. "Автомобильные" законопроекты, в том числе о доступном растаможивании машин на еврономерах, в Верховную Раду пока решили не передавать. (подробнее)

6. ДЕЛО ОМЕЛЯНА. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ НАПРАВИЛИ В АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД. По данным САП, приказ экс-министра инфраструктуры об уменьшении административного портового сбора привел к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн. (подробнее)

7. КОРОНАВИРУС ОБНАРУЖИЛИ У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО. Сообщается, что президент чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности, но в дистанционном режиме. (подробнее)

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