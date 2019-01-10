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10.01.2019, 06:34

Семерых украинцев приговорили в России к колонии строгого режима

Семерых украинцев приговорили в России к колонии строгого режима - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Их обвинили в торговле наркотиками

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В России семерых граждан Украины и троих россиян приговорили к заключению в колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Соответствующее решение вынес индустриальный райсуд Ижевска, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Удмуртия (РФ).

Им вменяют "распространение наркотических средств синтетического происхождения на территории республики путем тайниковых закладок". В РФ сказали, что задержаны 10 членов группировки. Трое их них - россияне, жители Удмуртии.

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Российское следствие считает, что распространяли наркотические средства задержанные в течение 2016 года. "Покупателям" о месте закладки "товара" они сообщали через систему QIWI Кошелек.

Аресты проходили в августе 2016 года. Все задержанные полностью признали себя виновными. Девятерых приговорили к тюрьме на срок от 4 до 6,5 лет в колонии строгого режима. Одному из осужденных дали условный срок.

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Теги: Россия, суд, наркотики, приговор, украинцы, тюрьма, задержанные украинцы, удмуртия, колония строгого режима, торговля наркотиками
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