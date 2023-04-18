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Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости – МИД о сбитом в Иране Boeing МАУ

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18.04.2023, 20:52
Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости – МИД о сбитом в Иране Boeing МАУ - Фото
На месте падения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Фиктивные судебные процессы в Тегеране не должны отвлекать внимание от того, что Иран не выполняет свои международные обязательства и уклоняется от ответственности за свои действия. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которое опубликовано на сайте МИД.

"Прошедшие в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать внимание от невыполнения Ираном своих международных обязательств и уклонения ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв", – сказано в заявлении.

Отдельно подчеркнуто, что "весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбития, не был беспристрастным и прозрачным", и что "семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую заслуживают".

16 апреля суд в Иране вынес приговор 10 обвиняемым по делу о сбитом пассажирском самолете МАУ рейса PS 752 – они получили от года до 13 лет лишения свободы. 

  • 8 января 2020 года под Тегераном силы ПВО Ирана сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность к гибели самолета, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

Читайте также: Украина возмущена: Иран продвигает выгодную для себя версию катастрофы лайнера МАУ

Сергій Бережний
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МИД Иран Boeing 737 PS 752 сбитый самолет
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