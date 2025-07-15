Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о введении жестких санкций против России

Принятие санкций было отменено из-за угрозы Трампа самостоятельно увеличить торговые тарифы для страны-агрессора и ее партнеров

Джон Тун (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн не будет продвигать законопроект о жестких санкциях против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом сообщает Politico.

Тун объяснил отказ от рассмотрения законопроекта тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности повысить торговые тарифы для страны-агрессора и её партнёров, если не будет достигнуто соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным, самостоятельно.

"Похоже, что сейчас президент попытается сделать что-то с этим самостоятельно", – сказал Тун.

В то же время он сообщил, что законопроект Грэма-Блюменталя может быть принят в любой момент.

"Если в какой-то момент президент решит, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы", – сказал он.