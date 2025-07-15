Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о введении жестких санкций против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн не будет продвигать законопроект о жестких санкциях против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом сообщает Politico.
Тун объяснил отказ от рассмотрения законопроекта тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности повысить торговые тарифы для страны-агрессора и её партнёров, если не будет достигнуто соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным, самостоятельно.
"Похоже, что сейчас президент попытается сделать что-то с этим самостоятельно", – сказал Тун.
В то же время он сообщил, что законопроект Грэма-Блюменталя может быть принят в любой момент.
"Если в какой-то момент президент решит, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы", – сказал он.
- В понедельник, 14 июля, Трамп пригрозил ввести "вторичные тарифы" до 100% для стран, которые все еще ведут торговлю с Россией, а также анонсировал поставку Украине нового оружия.
- The Washington Post сообщило, что президент США принял решение об эскалации конфликта с Путиным из-за неуважения российского диктатора, а также из-за доказанной в Иране эффективности американского оружия и силового варианта принуждения к миру.
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