Источник WP назвал три причины, по которым Трамп пошел на эскалацию отношений с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение об эскалации конфликта с российским диктатором Владимиром Путиным ввиду трех причин. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями этого вопроса в администрации американского лидера.
По словам источника издания, во-первых, Трамп считает, что Путин проявил неуважение, имитируя готовность к миру, но игнорируя его призыв к прекращению огня.
Во-вторых, президент США увидел эффективность американских вооруженных сил в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана.
В-третьих, Трамп убедился, что Путин будет вести переговоры только под угрозой применения большей силы.
Источник WP добавил, что решимость президента США надавить на российского диктатора прозвучала на прошлой неделе во время разговора с президентом Володимиром Зеленським.
Однако, как отмечает издание, неизвестно, насколько далеко американский лидер готов зайти на пути эскалации конфликта с Россией, если мирное соглашение достигнуто не будет.
Накануне, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп отказался отвечать на соответствующий вопрос журналиста.
"Не задавайте мне вопросов о том, "насколько далеко". Я просто хочу урегулировать войну", – сказал он.
- Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Трамп заявил, что Альянс и США достигнута договоренность о поставке оружия Украине за счет средств Европейского союза.
- Президент США отметил, что благодаря этому соглашению Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из которых прибудут в страну в течение нескольких дней.
- Пакет военной помощи стоит около 10 миллиардов долларов. Вероятно, он будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые в настоящее время находятся в Украине, на полной дальности 300 км. Пакет также может включать больше ATACMS.
Комментарии (0)