Источник WP назвал три причины, по которым Трамп пошел на эскалацию отношений с Путиным

Президент США усилил давление из-за неуважения, а также из-за доказанной в Иране эффективности своєго оружия и силового варианта принуждения к миру

Дональд Трамп (Фото:CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение об эскалации конфликта с российским диктатором Владимиром Путиным ввиду трех причин. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями этого вопроса в администрации американского лидера.

По словам источника издания, во-первых, Трамп считает, что Путин проявил неуважение, имитируя готовность к миру, но игнорируя его призыв к прекращению огня.

Во-вторых, президент США увидел эффективность американских вооруженных сил в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана.

В-третьих, Трамп убедился, что Путин будет вести переговоры только под угрозой применения большей силы.

Источник WP добавил, что решимость президента США надавить на российского диктатора прозвучала на прошлой неделе во время разговора с президентом Володимиром Зеленським.

Однако, как отмечает издание, неизвестно, насколько далеко американский лидер готов зайти на пути эскалации конфликта с Россией, если мирное соглашение достигнуто не будет.

Накануне, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп отказался отвечать на соответствующий вопрос журналиста.

"Не задавайте мне вопросов о том, "насколько далеко". Я просто хочу урегулировать войну", – сказал он.