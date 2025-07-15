Джерело WP назвало три причини, чому Трамп пішов на ескалацію з Путіним
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення про ескалацію конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним з огляду на три причини. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на співрозмовника, знайомого з обговореннями питання в адміністрації американського лідера.
За словами співрозмовника видання, по-перше, Трамп вважає, що Путін виявив неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи його заклик до припинення вогню.
По-друге, президент США побачив ефективність американської військової сили у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану.
По-третє, Трамп переконався, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.
Співрозмовник WP додав, що рішучість президента США тиснути на російського диктатора прозвучала минулого тижня під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Втім, як зазначає видання, невідомо, як далеко американський лідер готовий піти на шляху ескалації з Росією, якщо угоди про мир не буде досягнуто.
Напередодні, під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп відмовився відповідати на відповідне запитання журналіста.
"Не ставте мені питання, "як далеко". Я просто хочу врегулювати війну", – сказав він.
- Під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп заявив, що Альянс і Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- Президент США зауважив, що завдяки цій домовленості Україна може отримати до 17 систем ППО Patriot, деякі з яких прибудуть до країни впродовж кількох днів.
- Пакет військової допомоги коштує близько $10 млрд. Ймовірно, він міститиме дозвіл на використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які зараз є в Україні, на повній дальності 300 км. Пакет також може містити більше ATACMS.
Коментарі (0)