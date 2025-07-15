Джерело WP назвало три причини, чому Трамп пішов на ескалацію з Путіним

Президент США посилив тиск через неповагу російського диктатора, а також доведену в Ірані ефективність американської зброї та силового варіанту примушення до миру

Дональд Трамп (Фото:CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення про ескалацію конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним з огляду на три причини. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на співрозмовника, знайомого з обговореннями питання в адміністрації американського лідера.

За словами співрозмовника видання, по-перше, Трамп вважає, що Путін виявив неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи його заклик до припинення вогню.

По-друге, президент США побачив ефективність американської військової сили у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану.

По-третє, Трамп переконався, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

Співрозмовник WP додав, що рішучість президента США тиснути на російського диктатора прозвучала минулого тижня під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Втім, як зазначає видання, невідомо, як далеко американський лідер готовий піти на шляху ескалації з Росією, якщо угоди про мир не буде досягнуто.

Напередодні, під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп відмовився відповідати на відповідне запитання журналіста.

"Не ставте мені питання, "як далеко". Я просто хочу врегулювати війну", – сказав він.