Сенат США відклав законопроєкт щодо жорстких санкцій проти Росії

Просування санкцій було скасовано через погрозу Трампа збільшити торговельні тарифи для країни-агресорки та її партнерів самостійно

Джон Тун (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун не буде просувати законопроєкт щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це повідомляє Politico.

Тун пояснив відмову від розгляду законопроєкту тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність збільшити торговельні тарифи для країни-агресорки та її партнерів, якщо не буде досягнута угода з російським диктатором Володимиром Путіним, самостійно.

"Схоже, що зараз президент спробує зробити дещо з цього самостійно", – сказав Тун.

Водночас він повідомив, що законопроєкт Грема-Блюменталя може бути ухвалений у будь-який момент.

"Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, потрібних йому в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", – сказав він