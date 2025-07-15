Сенат США відклав законопроєкт щодо жорстких санкцій проти Росії
Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун не буде просувати законопроєкт щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це повідомляє Politico.
Тун пояснив відмову від розгляду законопроєкту тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність збільшити торговельні тарифи для країни-агресорки та її партнерів, якщо не буде досягнута угода з російським диктатором Володимиром Путіним, самостійно.
"Схоже, що зараз президент спробує зробити дещо з цього самостійно", – сказав Тун.
Водночас він повідомив, що законопроєкт Грема-Блюменталя може бути ухвалений у будь-який момент.
"Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, потрібних йому в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", – сказав він
- У понеділок 14 липня Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" до 100% для країн, які все ще торгують з Росією, а також анонсував постачання Україні нової зброї.
- The Washington Post повідомило, що президент США ухвалив рішення про ескалацію конфлікту з Путіним через неповагу російського диктатора, а також доведену в Ірані ефективність американської зброї та силового варіанту примусу до миру.
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