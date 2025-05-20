Сенат США утвердил бизнесмена Чарльза Кушнера послом во Франции. Это сват Трампа

Чарльз Кушнер с сыном Джаредом (Фото: @RpsAgainstTrump/Х)

Сенат США официально утвердил бизнесмена Чарльза Кушнера послом во Франции, сообщает Politico. Он – сват президента Дональда Трампа.

Отмечается, что Кушнер поддержал 51 сенатор, а 45 проголосовали против. Единственным поддержавшим его демократом был сенатор от Нью-Джерси Корай Букер. Против его назначения выступила одна республиканка, сенатор из Аляски Лиза Мурковски.

Чарльз Кушнер – американский бизнесмен и основатель компании Kushner Companies, занимающейся недвижимостью. Он – отец Джареда Кушнера, мужа старшей дочери Трампа Иванки.

Хотя Чарльз и не занимал политических должностей, его влияние из-за сына Джареда было значительным. Тот, работая советником в Белом доме, имел доступ к ключевым вопросам, таким как международные отношения, что косвенно привлекало и Кушнеров к политической жизни США.

Трамп избрал Чарльза Кушнера на должность посла Соединенных Штатов во Франции еще в начале декабря 2024 года.

В 2018 году Politico писало, что Джаред Кушнер был лишен права доступа к сверхсекретным данным.

Кушнер фигурировал в расследовании по "российскому делу", которое проводил специальный прокурор Роберт Мюллер. Это расследование касалось возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и предполагаемого сговора между российскими чиновниками и членами кампании Трампа.